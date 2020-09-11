«Нефтехимик» пройдет углубленный тест на коронавирус

«Нефтехимик» в полном составе пройдет углубленное исследование на коронавирус. Матч рижского «Динамо» с «Нефтехимиком», намеченный на 11 сентября, был перенесен из-за первично положительных результатов на Covid-19 у семерых хоккеистов нижнекамцев.

Совместно с Роспотребнадзором было принято решение о том, что «Нефтехимик» со своего выезда возвращается в Нижнекамск, где представители клуба пройдут углубленное исследование на SARS-CoV-2 в комбинации ПЦР+lgG.

Исследование биоматериалов будет проводить московская лаборатория. Вечером 12 сентября КХЛ и Роспотребнадзор выработают совместное решение по участию клуба в ближайших матчах.