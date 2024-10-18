«Нефтехимик» проведет без зрителей два ближайших домашних матча

«Нефтехимик» сообщил, что два ближайших домашних матча команды в КХЛ пройдут без зрителей.

«С большим сожалением сообщаем, что по независящим от нас обстоятельствам матчи «Нефтехимик» — «Торпедо» (22 октября) и «Нефтехимик» — «Сочи» (24 октября) мы вынуждены проводить без зрителей», — говорится в сообщении нижнекамского клуба.

После 17 матчей «Нефтехимик» с 19 очками занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. 19 октября команда на выезде сыграет с минским «Динамо».