«Нефтехимик» проиграл «Витязю» и потерпел шестое поражение подряд

«Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл «Нефтехимик» — 2:1. В составе хозяев отличились Алексей Бывальцев и Алексей Макеев. У гостей забил Якою Берглунд.

«Витязь» с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» (34) — восьмой на «Востоке». Нижнекамцы потерпели шестое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бывальцев — 3 (бол., Ержабек, Лаюнен), 9:03 — 1:0. Берглунд — 8 (Мерфи, Энлунд), 12:46 — 1:1. Макеев — 8 (Бывальцев, Лаюнен), 61:17 — 2:1.

Вратари: Сапрыкин — Барулин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (14+10+7+1) — 48 (9+17+22+0).

Судьи: Белов, Оскирко.

27 ноября. Подольск. ЛД «Витязь». 3126 зрителей.

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