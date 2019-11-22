«Нефтехимик» проиграл «Куньлуню» и потерпел четвертое поражение подряд
«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Куньлуню» — 0:2. Отличились Олли Палола и Адам Крэкнелл. Шимон Грубец сыграл на ноль.
«Нефтехимик» потерпел четвертое поражение кряду. С 33 очками он занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Китайская команда (31) — 10-я
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Куньлунь" (Пекин) - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Палола - 2 (Хант, Уэрек), 42:17 - 0:1. Крэкнелл - 6 (Миллер), 49:52 - 0:2.
Вратари: Барулин (57:11- 58:48) - Грубец.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 29 (8+12+9) - 32 (8+13+11).
Судьи: Ромасько, Цыплаков.
22 ноября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".
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