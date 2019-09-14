«Нефтехимик» проиграл «Автомобилисту», несмотря на хет-трик Бикмуллина

«Нефтехимик» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Автомобилисту» (3:5). Команда из Екатеринбурга одержала шестую победу подряд на старте сезона.

В составе хозяев первый хет-трик в сезоне оформил нападающий Рафаэль Бикмуллин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Голы: Бикмуллин — 2 (Шарипзянов, Грошев), 3:54 — 1:0. Обидин — 2 (Кучерявенко, Мозер), 6:36 — 1:1. Доус — 4 (Мэйсек), 19:39 — 1:2. Бикмуллин — 3 (бол., Захарчук), 28:12 — 2:2. Бикмуллин — 4 (Сергеев, Хафизов), 30:44 — 3:2. Плэтт — 1 (Секстон, Холланд), 34:14 — 3:3. Мозер — 2 (Кучерявенко, Обидин), 44:32 — 3:4. Доус — 5 (бол.), 55:47 — 3:5.

Вратари: Барулин (58:01) — Фомин.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 24 (8+12+4) — 39 (10+15+14).

Судьи: Морозов, Наумов.

14 сентября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика