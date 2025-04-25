«Нефтехимик» продлит контракт с нападающим Капустиным на один сезон

Как стало известно «СЭ», «Нефтехимик» в ближайшее время продлит контракт с нападающим Кириллом Капустиным на один сезон.

32-летний Капустин пополнил состав нижнекамцев по ходу нынешнего сезона и набрал 8 (4+4) очков в 27 матчах регулярного чемпионата.

«Нефтехимик» по итогам регулярки занял 9-е место на «Востоке», набрав 67 очков.