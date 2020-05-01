«Нефтехимик» продлил на два года контракт с Хафизовым

«Нефтехимик» продлил на контракт с 21-летним нападающим Тимуром Хафизовым. Соглашение рассчитано на 2 года, сообщает Twitter команды из Нижнекамска.

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Хоккейный клуб «Нефтехимик» продлил на два года контракт с 21-летним нападающим Тимуром Хафизовым.



В прошедшем сезоне воспитанник нашего клуба провел 32 матча в основном составе команды и набрал 7 (2+5) очков. pic.twitter.com/7x5oZiqrUg — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) May 1, 2020

В прошедшем сезоне воспитанник клуба провел 32 матча в основном составе команды и набрал 7 (2+5) очков.

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