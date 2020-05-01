«Нефтехимик» продлил на два года контракт с Хафизовым
14:28
«Нефтехимик» продлил на контракт с 21-летним нападающим Тимуром Хафизовым. Соглашение рассчитано на 2 года, сообщает Twitter команды из Нижнекамска.
?ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) May 1, 2020
Хоккейный клуб «Нефтехимик» продлил на два года контракт с 21-летним нападающим Тимуром Хафизовым.
В прошедшем сезоне воспитанник нашего клуба провел 32 матча в основном составе команды и набрал 7 (2+5) очков. pic.twitter.com/7x5oZiqrUg
В прошедшем сезоне воспитанник клуба провел 32 матча в основном составе команды и набрал 7 (2+5) очков.