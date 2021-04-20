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«Нефтехимик» продлил контракт с вратарем Иванниковым

18:51
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«Нефтехимик» продлил контракт с голкипером Евгением Иванниковым, сообщает официальный Twitter клуба 20 апреля.

В текущем сезоне 29-летний российский хоккеист провел 42 матча за «Нефтехимик» при проценте отраженных бросков — 90,2. С вратарем клуб из Нижнекамска одержал 15 побед при 22 поражениях.

Ранее Иванников выступал за СКА, «Адмирал», московский «Спартак», «Югру» и другие команды.

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