«Нефтехимик» продлил контракт с вратарем Иванниковым

«Нефтехимик» продлил контракт с голкипером Евгением Иванниковым, сообщает официальный Twitter клуба 20 апреля.

В текущем сезоне 29-летний российский хоккеист провел 42 матча за «Нефтехимик» при проценте отраженных бросков — 90,2. С вратарем клуб из Нижнекамска одержал 15 побед при 22 поражениях.

Ранее Иванников выступал за СКА, «Адмирал», московский «Спартак», «Югру» и другие команды.