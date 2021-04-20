«Нефтехимик» продлил контракт с вратарем Иванниковым
18:51
«Нефтехимик» продлил контракт с голкипером Евгением Иванниковым, сообщает официальный Twitter клуба 20 апреля.
В текущем сезоне 29-летний российский хоккеист провел 42 матча за «Нефтехимик» при проценте отраженных бросков — 90,2. С вратарем клуб из Нижнекамска одержал 15 побед при 22 поражениях.
Ранее Иванников выступал за СКА, «Адмирал», московский «Спартак», «Югру» и другие команды.
?ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) April 20, 2021
ХК «Нефтехимик» продлил контракт с вратарем Евгением Иванниковым.
В прошедшем сезоне вратарь сыграл в 42 матчах в составе нашей команды. Одержал 15 побед при 22 поражениях. Три игры сыграл на «ноль».
Желаем Евгению удачи в предстоящем чемпионате! pic.twitter.com/wU2o2PW8yJ
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