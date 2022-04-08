«Нефтехимик» продлил контракт с Вихаревым

Форвард «Нефтехимика» Денис Вихарев подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на один сезон.

Вихарев перешел в «Нефтехимик» по ходу сезона-2021/22. На его счету 17 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 6 (3+3). Также он забросил одну шайбу в четырех играх плей-офф.