20:37 | Хоккей — КХЛ

"Нефтехимик" продлил контракт с Шиксатдаровым

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"Нефтехимик" в своем официальном Твиттере объявил о продлении контракта с нападающим Ильдаром Шиксатдаровым. Новое соглашение с 24-летним форвардом рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Шиксатдаров провел 38 матчей за "Нефтехимик", в которых набрал 8 (6+2) очков.

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