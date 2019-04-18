"Нефтехимик" продлил контракт с Шиксатдаровым

"Нефтехимик" в своем официальном Твиттере объявил о продлении контракта с нападающим Ильдаром Шиксатдаровым. Новое соглашение с 24-летним форвардом рассчитано на один год.

⚡️ОФИЦИАЛЬНО⚡️



Хоккейный клуб "Нефтехимик" продлил контракт с форвардом Ильдаром Шиксатдаровым. Новое соглашение рассчитано на один сезон.#ШиксатдаровВСтае pic.twitter.com/hKPFNka9o5 – ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 18 апреля 2019 г.

В минувшем сезоне Шиксатдаров провел 38 матчей за "Нефтехимик", в которых набрал 8 (6+2) очков.

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