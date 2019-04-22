"Нефтехимик" продлил контракт с Порядиным

"Нефтехимик" в своем официальном Твиттере объявил о продлении контракта с нападающим Павлом Порядиным. Новое соглашение рассчитано на два сезона.
В прошедшем сезоне Порядин принял участие в 39 матчах и набрал 15 (7+8) очков. Всего нападающий сыграл в составе нашей команды 144 игры в которых отметился 42 (20+22) очками.
⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 22 апреля 2019 г.
Хоккейный клуб "Нефтехимик" продлил контракт с форвардом Павлом Порядиным. Новое соглашение рассчитано на два сезона. #ПорядинВСтае pic.twitter.com/0I04a8SIJ2
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