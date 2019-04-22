"Нефтехимик" продлил контракт с Порядиным

"Нефтехимик" в своем официальном Твиттере объявил о продлении контракта с нападающим Павлом Порядиным. Новое соглашение рассчитано на два сезона.

В прошедшем сезоне Порядин принял участие в 39 матчах и набрал 15 (7+8) очков. Всего нападающий сыграл в составе нашей команды 144 игры в которых отметился 42 (20+22) очками.