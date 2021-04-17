«Нефтехимик» продлил контракт с Попугаевым

«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Никитой Попугаевым, сообщает официальный сайт команды 17 апреля.

22-летний форвард пополнил состав команды по ходу прошедшего регулярного чемпионата.

?ОФИЦИАЛЬНО?



ХК «Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Никитой Попугаевым (20.11.1998, 197/91, хват правый).



Напомним, что форвард пополнил состав нашей команды по ходу прошедшего регулярного чемпионата.



Желаем Никите удачного сезона в Стае! pic.twitter.com/VHbZgz6LN4 — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) April 17, 2021

За «Нефтехимик» он провел 12 матчей и сделал 3 голевые передачи. До этого нападающий выступал в КХЛ за ЦСКА, «Амур» и «Динамо».