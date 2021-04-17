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«Нефтехимик» продлил контракт с Попугаевым

08:51
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«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Никитой Попугаевым, сообщает официальный сайт команды 17 апреля.

22-летний форвард пополнил состав команды по ходу прошедшего регулярного чемпионата.

За «Нефтехимик» он провел 12 матчей и сделал 3 голевые передачи. До этого нападающий выступал в КХЛ за ЦСКА, «Амур» и «Динамо».

Дополнительная информация:

https://www.hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-prodlil-kontrakt-s-popugaevym/

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