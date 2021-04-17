«Нефтехимик» продлил контракт с Попугаевым
08:51
«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Никитой Попугаевым, сообщает официальный сайт команды 17 апреля.
22-летний форвард пополнил состав команды по ходу прошедшего регулярного чемпионата.
За «Нефтехимик» он провел 12 матчей и сделал 3 голевые передачи. До этого нападающий выступал в КХЛ за ЦСКА, «Амур» и «Динамо».
Дополнительная информация:
https://www.hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-prodlil-kontrakt-s-popugaevym/
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю