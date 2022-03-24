«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Гиматовым

«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Эдуардом Гиматовым. Новое соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

28-летний форвард присоединился к команде из Нижнекамска по ходу нынешнего сезона.

В регулярном чемпионате Гиматов набрал 6 (3+3) очков в 11 матчах. Еще 2 (1+1) балла за результативность добавил в поединках плей-офф.