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«Нефтехимик» продлил контракт с Барулиным

20:19
Константин Барулин. Фото "Нефтехимик"
Константин Барулин. Фото "Нефтехимик"
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«Нефтехимик» заключил новый контракт с вратарем Константином Барулиным, сообщает официальный сайт клуба.

35-летний голкипер присоединился к нижнекамцам в 2019 году.

В прошедшем сезоне голкипер сыграл в 45 матчах. Одержал 15 побед при 21 поражении. Сделал 2 результативных паса, одну встречу отыграл на ноль.

Сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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