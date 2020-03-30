«Нефтехимик» продлил контракт с Барулиным
20:19
«Нефтехимик» заключил новый контракт с вратарем Константином Барулиным, сообщает официальный сайт клуба.
35-летний голкипер присоединился к нижнекамцам в 2019 году.
В прошедшем сезоне голкипер сыграл в 45 матчах. Одержал 15 побед при 21 поражении. Сделал 2 результативных паса, одну встречу отыграл на ноль.
Сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
?ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 30, 2020
Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил новый однолетний контракт с вратарем Константином Барулиным.
В прошедшем сезоне голкипер сыграл в 45 матчах. Одержал 15 побед при 21 поражении. Сделал 2 результативных паса, один поединок сыграл на «ноль». pic.twitter.com/baTbDrrL5A