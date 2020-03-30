«Нефтехимик» продлил контракт с Барулиным

«Нефтехимик» заключил новый контракт с вратарем Константином Барулиным, сообщает официальный сайт клуба.

35-летний голкипер присоединился к нижнекамцам в 2019 году.

В прошедшем сезоне голкипер сыграл в 45 матчах. Одержал 15 побед при 21 поражении. Сделал 2 результативных паса, одну встречу отыграл на ноль.

Сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.