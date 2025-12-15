«Нефтехимик» продал нападающего Сушко в «Сибирь» за 1000 рублей

«Сибирь» выкупила у «Нефтехимика» нападающего Максима Сушко. Как стало известно «СЭ», нижнекамцы получили денежную компенсацию в размере 1000 рублей.

Соглашение «Сибири» с 26-летним игроком рассчитано до конца сезона-2025/26. Форвард ранее уже выступал за новосибирскую команду и провел 125 матчей, в которых набрал 15 (7+8) очков.

В этом сезоне Сушко сыграл за «Нефтехимик» 12 матчей, отметившись 2 голевыми передачами.

«Сибирь» с 26 очками после 34 игр занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.