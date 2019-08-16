«Нефтехимик» пригласил экипаж спасенного самолета бесплатно посетить матчи клуба

«Нефтехимик» заявил о готовности бесплатно пустить на матчи клуба экипаж самолета U6-178.

Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский — Симферополь, совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

После взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек, в результате чего двигатели стали работать с серьезными перебоями.

По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.

«Ранним утром 15 августа самолет рейса Москва — Симферополь совершил жесткую посадку через минуту после вылета. Благодаря высокопрофессиональным действиям экипажа авиалайнера все 226 пассажиров были спасены.

Хоккейный клуб «Нефтехимик» восхищен героизмом этих людей! Если ваш экипаж однажды окажется в Нижнекамске, то для вас двери «Нефтехим Арены» всегда открыты, а на любой матч вас будут ждать самые лучшие места! Низкий поклон вам за подвиг!" - говорится в сообщении нижнекамцев.