«Нефтехимик» повторил предложение Порядину от другого клуба
10:17
«Нефтехимик» повторил предложение Павлу Порядину, который получил квалификационное предложение от другого клуба, информирует пресс-служба КХЛ.
Ранее сообщалось, что Порядин станет игроком «Ак Барса», а «Нефтехимик» получит компенсацию около 40-45 миллиона рублей.
В минувшем сезоне 24-летний Порядин набрал 29 (14+15) очков при полезности «-11» в 49 матчах регулярного чемпионата.
«Нефтехимик» занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.
.@HCNeftekhimik68 повторил предложение другого клуба ОСА Павлу Порядину.#KHLTransfers— KHL Media (@khlmediateam) May 8, 2021
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