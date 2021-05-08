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«Нефтехимик» повторил предложение Порядину от другого клуба

10:17
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«Нефтехимик» повторил предложение Павлу Порядину, который получил квалификационное предложение от другого клуба, информирует пресс-служба КХЛ.

Ранее сообщалось, что Порядин станет игроком «Ак Барса», а «Нефтехимик» получит компенсацию около 40-45 миллиона рублей.

В минувшем сезоне 24-летний Порядин набрал 29 (14+15) очков при полезности «-11» в 49 матчах регулярного чемпионата.

«Нефтехимик» занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

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