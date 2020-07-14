«Нефтехимик» показал новый рисунок центрального круга арены
14 июля 2020, 18:42
«Нефтехимик» в официальном Twitter показал официальное оформление льда домашней арены. Клуб из Нижнекамска в сезоне-2019/20 отметит 25-летие выступления в элитном дивизионе.
Эта дата и будет обозначена в центральном круге.
Как вы знаете, весь предстоящий сезон наша команда посвятит 25-летию своего выступления в элите российского хоккея. Центральный круг на «Нефтехим Арене» теперь выглядит так— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) July 14, 2020
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