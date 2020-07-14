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«Нефтехимик» показал новый рисунок центрального круга арены

14 июля 2020, 18:42
Оформление центрального круга &quot;Нефтехим Арены&quot;. Фото ХК "Нефтехимик"
Оформление центрального круга &quot;Нефтехим Арены&quot;. Фото ХК "Нефтехимик"
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«Нефтехимик» в официальном Twitter показал официальное оформление льда домашней арены. Клуб из Нижнекамска в сезоне-2019/20 отметит 25-летие выступления в элитном дивизионе.

Эта дата и будет обозначена в центральном круге.

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