«Нефтехимик» подписал просмотровый контракт с форвардом Бякиным

«Нефтехимик» подписал просмотровый контракт с нападающим Михаилом Бякиным, сообщает «Бизнес Online».

В минувшем сезоне 23-летний форвард — сын известного защитника Ильи Бякина — выступал в ВХЛ за «Горняк». В 39 матчах регулярного чемпионата на его счету 13 (5+8) очков при показателе полезности «плюс 2».

До этого на протяжении четырех сезонов Бякин выступал в системе ЦСКА за клубы ВХЛ и МХЛ.

На прошлой неделе нижнекамцы подписали контракт с центрфорвардом Владимиром Галузиным, ранее атаку команды усилили Либор Гудачек, Александр Кучерявенко и Андрей Костицын.