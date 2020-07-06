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«Нефтехимик» подписал просмотровый контракт с форвардом Бякиным

6 июля 2020, 16:06
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«Нефтехимик» подписал просмотровый контракт с нападающим Михаилом Бякиным, сообщает «Бизнес Online».

В минувшем сезоне 23-летний форвард — сын известного защитника Ильи Бякина — выступал в ВХЛ за «Горняк». В 39 матчах регулярного чемпионата на его счету 13 (5+8) очков при показателе полезности «плюс 2».

До этого на протяжении четырех сезонов Бякин выступал в системе ЦСКА за клубы ВХЛ и МХЛ.

На прошлой неделе нижнекамцы подписали контракт с центрфорвардом Владимиром Галузиным, ранее атаку команды усилили Либор Гудачек, Александр Кучерявенко и Андрей Костицын.

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/news/256633

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