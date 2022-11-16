«Нефтехимик» подписал пробный контракт с форвардом Протаповичем

«Нефтехимик» подписал пробный контракт с нападающим Александром Протаповичем, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний игрок начинал текущий сезон в «Амуре». У него 6 матчей за хабаровчан без набранных очков и с показателем полезности «минус 2».

В октябре клуб расторг контракт с нападающим.

Ранее Протапович выступал в КХЛ за «Ак Барс», рижское «Динамо» и «Автомобилист».