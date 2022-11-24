«Нефтехимик» подписал полноценный контракт с нападающим Протаповичем

«Нефтехимик» заключил полноценный контракт до конца текущего сезона с нападающим Александром Протаповичем, сообщает сайт клуба.

Ранее форвард находился в команде на пробном контракте. Он провел 2 матча в составе «Нефтехимика», не набрав очков.

26-летний игрок начинал текущий сезон в «Амуре». У него 6 матчей за хабаровчан без набранных очков.