"Нефтехимик" подписал новый контракт с Вячеславом Буцаевым

"Нефтехимик" заключил новый однолетний контракт с главным тренером команды Вячеславом Буцаевым, сообщает официальный сайт нижнекамцев.

Буцаев пришел в стан "волков" по ходу прошедшего регулярного чемпионата, сменив Андрея Назарова. Однако в плей-офф вывести свою команду он не сумел.

В качестве игрока Буцаев выступал за множество команд в России и НХЛ. Тренерскую карьеру 48-летний специалист начал в системе ЦСКА в сезоне-2010/11. С 2014 по 2017 он работал в хоккейном клубе "Сочи".

Все о КХЛ - здесь