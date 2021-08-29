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«Нефтехимик» подписал контракты с тремя хоккеистами

10:54
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«Нефтехимик» подписал контракты с защитником Иваном Глазковым, а также нападающими Александром Беляевым и Егором Поповым, информирует сайт клуба. Ранее игроки были на просмотровых соглашениях.

Игрок обороны Глазков является воспитанником «Сибири». В КХЛ онимеет в активе 121 матч при 26 (4+22) набранных очках. В прошедшем сезоне он выступал в ВХЛ в составе «Лады».

Беляев перешел в команду из «Ижстали», за которую выступал в прошедшем регулярном чемпионате ВХЛ. Всего за карьеру в активе Александра 127 игр в Высшей лиге и 22 (8+14) балла за результативность.

Попов пришел в «Нефтехимик» из «Рубина». В прошедшем сезоне Егор был одним из лучших центральных нападающих ВХЛ. На его счету в 62 матча регулярного чемпионата и Кубка Петрова 55 (18+37) очков.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-zaklyuchil-kontrakty-s-tremya-igrokami/

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Роман Шишов все материалы автора

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