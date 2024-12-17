«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Пашниным до конца сезона

«Нефтехимик» объявил о заключении контракта с защитником Михаилом Пашниным. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

35-летний россиянин минувший сезон провел в СКА, где в 24 играх чемпионата и Кубка Гагарина набрал 9 (2+7) очков.

Всего в активе Пашнина 705 матчей в КХЛ и 111 (24+87) баллов за результативность.