"Нефтехимик" подписал контракт с Пигановичем

"Нефтехимик" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Олегом Пигановичем. О сроках соглашения с 32-летним хоккеистом не сообщается.

Отметим, что в последний раз Пиганович играл в сезоне-2015/16 в составе "Торпедо", провел 29 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) очков. Всего в КХЛ на его счету 393 матча и 109 (31+78) очков.