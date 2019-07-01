"Нефтехимик" подписал контракт с канадским форвардом Митчеллом

"Нефтехимик" объявил о подписании соглашения с канадским форвардом Заком Митчеллом. Контракт рассчитан на 1 год.

В прошедшем сезоне 26-летний форвард выступал в "Онтарио Рейн" и в 61 матче набрал 31 (15+16) очко. Всего в АХЛ игрок за карьеру провел 311 встреч, отметившись в них 163 (81+82) набранными баллами.



В НХЛ канадец сыграл 34 игры в составе "Миннесоты" и набрал 5 (3+2) очков.