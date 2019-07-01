18:05 | Хоккей — КХЛ

"Нефтехимик" подписал контракт с канадским форвардом Митчеллом

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"Нефтехимик" объявил о подписании соглашения с канадским форвардом Заком Митчеллом. Контракт рассчитан на 1 год.

В прошедшем сезоне 26-летний форвард выступал в "Онтарио Рейн" и в 61 матче набрал 31 (15+16) очко. Всего в АХЛ игрок за карьеру провел 311 встреч, отметившись в них 163 (81+82) набранными баллами.

В НХЛ канадец сыграл 34 игры в составе "Миннесоты" и набрал 5 (3+2) очков.

 

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