"Нефтехимик" подписал контракт с канадским форвардом Митчеллом

"Нефтехимик" объявил о подписании соглашения с канадским форвардом Заком Митчеллом. Контракт рассчитан на 1 год.
В прошедшем сезоне 26-летний форвард выступал в "Онтарио Рейн" и в 61 матче набрал 31 (15+16) очко. Всего в АХЛ игрок за карьеру провел 311 встреч, отметившись в них 163 (81+82) набранными баллами.
В НХЛ канадец сыграл 34 игры в составе "Миннесоты" и набрал 5 (3+2) очков.
⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 1 июля 2019 г.
Хоккейный клуб "Нефтехимик" подписал однолетний контракт с канадским форвардом Заком Митчеллом (07.01.1993, 185/89, хват правый).
Мы рады приветствовать Зака в Стае и желаем отличного сезона! #МитчеллВСтае pic.twitter.com/PdDC8rPX4r
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