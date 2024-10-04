«Нефтехимик» подписал контракт с экс-форвардом «Ак Барса» Барбером

Форвард Райли Барбер подписал контракт с «Нефтехимиком», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним американцем рассчитано до конца сезона-2024/25.

В минувшем сезоне Барбер провел за «Барыс» и «Ак Барс» 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 34 (15+19) очка.