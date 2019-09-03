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«Нефтехимик» подписал контракт с 23-летним канадским нападающим Райхелом

17:01
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«Нефтехимик» подписал контракт с канадским нападающим «Калгари» Керби Райхелом, сообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.

Cоглашение с 23-летним футболистом рассчитано на один год.

В прошедших двух сезонах он играл в НХЛ нечасто: в сезоне-2017/18 он сыграл в составе «Монреаль» в 4 матчах (11 минут), а в сезоне-2018/19 в составе «Калгари» он выходил на лед в 2 матчах, проведя на льду чуть больше 9 минут.

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