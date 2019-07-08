"Нефтехимик" подписал двух защитников: Пайгина и Игнатовича

"Нефтехимик" пополнили сразу два защитника: 24-летний Зият Пайгин и 28-летний Максим Игнатович.

Пайгин перешел в нижнекамский клуб по договору обмена на денежную компенсацию из "Сочи". В прошлом сезоне игрок обороны он также выступал и за "Локомотив". В прошлом сезоне провел в КХЛ 31 игру, набрав 11 (2+9) очков.

Игнатович подписал пробный контракт. До этого в КХЛ он играл только за "Сибирь". В сезоне КХЛ-2018/19 сыграл 51 игру, набрав 6 (1+5) очков.