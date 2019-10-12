«Нефтехимик» подписал двух легионеров

«Нефтехимик» подписал контракты с двумя легионерами — финном Йонасом Энлундом и шведом Якобом Берглундом, информирует пресс-службюа нижнекамцев.

32-летний Энлунд выступал за «Таппару», но большую часть карьеры провел в КХЛ. Играл за «Сибирь», «Трактор», «Локомотив», ЦСКА, СКА. В 462 матчах набрал 254 (104+150) очка. Коэффициент полезности «+42».

27-летний Берглунд играл за шведский «Мальмё», немецкие «Крефельд» и «Ингольштадт», норвежский «Сторхаммер». В этом сезоне выступал за рижское «Динамо» и в 8 матчах набрал 4 (3+1) очка.