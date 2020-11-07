«Нефтехимик» победил на выезде рижское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» принимало «Нефтехимик». Гости победили со счетом 3:1.

Рижане продлили свою серию неудач и продолжают плотно занимать последнее место в турнирной таблице.

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«Динамо» (Рига) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Бикмуллин — 3 (бол., Хайруллин, Гудачек), 19:32 — 0:1. Митчелл — 5 (бол., Уайт, Чернов), 29:30 — 1:1. Шафигуллин — 1 (Чивилев, Волгин), 31:29 — 1:2. Гудачек — 4 (Бикмуллин), 32:33 — 1:3.

Вратари: Лазушин (Галимов, 32:33, 59:08) — Иванников.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 39 (14+16+9) — 24 (6+10+8).

Судьи: Наумов, Оленин.

7 ноября. Рига. «Арена Рига».