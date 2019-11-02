«Нефтехимик» победил «Ак Барс». Команда из Нижнекамска выиграла восьмую встречу подряд
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» принимал «Ак Барс». Хозяева победили со счетом 4:2.
Нижнекамская команда одержала восьмую победу подряд в регулярке.
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)
Голы: Черников — 1 (Казионов, Митчелл), 5:58 — 1:0. Хайруллин — 3 (Шиксатдаров, Рясенский), 34:41 — 2:0. Порядин — 8 (Шарифьянов), 35:32 — 3:0. Сергеев — 1 (бол., Митчелл, Шарипзянов), 39:53 — 4:0. Фрэттин — 5 (Педан, Ли), 49:07 — 4:1. Зарипов — 6 (бол., Педан, Яруллин), 52:04 — 4:2.
Вратари: Барулин — Рейдеборн (Билялов, 40:00, 57:27).
Штраф: 31 — 4.
Броски: 18 (9+9+0) — 33 (7+6+20).
Судьи: Акузовский, Белов.
2 ноября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».
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