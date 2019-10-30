«Нефтехимик» по буллитам обыграл «Амур»

«Нефтехимик» выиграл у «Амура» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей отличились Александр Горшков, Игорь Руденков и Томаш Зогорна. У «Нефтехимика» забивали Йонас Энлунд, Ильдар Шиксатдаров и Якоб Берглунд. Решающий буллит в активе Шиксатдарова.

«Нефтехимик» набрал 27 очков и на данный момент занимает шестое место на Востоке. У «Амура» 22 очка и 11-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Горшков — 3 (Вл. Ушенин), 0:41 — 0:1. Руденков — 4, 9:29 — 0:2. Энлунд — 1 (Берглунд), 24:33 — 1:2. Г. Зогорна — 4 (Йордан), 38:08 — 1:3. Шиксатдаров — 4 (Брынцев), 52:50 — 2:3. Берглунд — 5 (Сергеев), 58:47 — 3:3.

Победный буллит: Шиксатдаров.

Вратари: Барулин (58:40 — 58:47) — Аликин.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 49 (10+19+19+1) — 31 (11+8+10+2).

Судьи: Букин, Ромасько.

30 октября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».

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