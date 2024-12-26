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Сегодня, 12:40

«Нефтехимик» перезаключил контракты с четырьмя игроками

Алина Савинова
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«Нефтехимик» продлил контракты с вратарем Филиппом Долгановым, защитником Лукой Профакой, а также нападающими Германом Точилкиным и Никитой Хоружевым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Новое соглашение с Профакой рассчитано до мая 2026 года, с остальными игроками — до мая 2027-го.

В этом сезоне 26-летний Долганов провел 24 мачта за «Нефтехимик», отражая 92,9% бросков при коэффициенте надежности 2.39. 22-летний Профака сыграл 37 встреч, отметившись одним голом и 9 результативными передачами. На счету 21-летнего Точилкина 9 (6+3) очков в 36 матчах, а в активе 21-летнего Хоружева — 16 (5+11) результативных баллов за 37 игр.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
Филипп Долганов
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 40 31 9 64
2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 37 23 14 53
4 Динамо М 39 23 16 49
5 Северсталь 38 24 14 48
6 СКА 38 22 16 48
7 Динамо Мн 38 20 18 45
8 Торпедо 37 16 21 39
9 Витязь 37 16 21 36
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 37 12 25 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 38 24 14 52
2 Сал. Юлаев 37 25 12 52
3 Ак Барс 36 23 13 48
4 Металлург Мг 39 22 17 46
5 Автомобилист 36 20 16 44
6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 38 13 25 36
9 Лада 35 14 21 33
10 Сибирь 35 14 21 31
11 Барыс 40 10 30 23
12 Амур 39 8 31 21
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