12 января, 15:33

«Нефтехимик» продлил контракт с Митякиным на два сезона

Алина Савинова

«Нефтехимик» перезаключил контракт с нападающим Евгением Митякиным, сообщает пресс-служба КХЛ. Новый срок соглашения — до конца сезона-2027/28.

Форвард выступает за «Нефтехимик» с 2021 года. В FONBET чемпионате КХЛ-2025/26 28-летний игрок провел 45 матчей и набрал 33 (14+19) очка. Митякин является вторым снайпером и бомбардиром команды нынешнего розыгрыша.

Всего в КХЛ на счету нападающего 139 (55+84) очков в 344 матчах. Ранее он также играл за «Автомобилист».

«Нефтехимик» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 47 баллами после 45 игр.

Источник: https://t.me/khl_official_telegram/46048
Евгений Митякин
«Лада» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ

Голкипер Гамзин подписал новый контракт с ЦСКА
