«Нефтехимик» продлил контракт с Митякиным на два сезона
«Нефтехимик» перезаключил контракт с нападающим Евгением Митякиным, сообщает пресс-служба КХЛ. Новый срок соглашения — до конца сезона-2027/28.
Форвард выступает за «Нефтехимик» с 2021 года. В FONBET чемпионате КХЛ-2025/26 28-летний игрок провел 45 матчей и набрал 33 (14+19) очка. Митякин является вторым снайпером и бомбардиром команды нынешнего розыгрыша.
Всего в КХЛ на счету нападающего 139 (55+84) очков в 344 матчах. Ранее он также играл за «Автомобилист».
«Нефтехимик» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 47 баллами после 45 игр.
