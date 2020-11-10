«Нефтехимик» переиграл «Куньлунь», Гудачек набрал 3 очка

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехтимик» принимал «Куньлунь». Команда из Нижнекамска победила со счетом 6:3.

3 (2+1) очка набрал нападающий «Нефтехимика» Либор Гудачек.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь» (Пекин) — 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

Голы: Спроул — 3 (бол., Шинкарук, Уэрек), 2:41 — 0:1. Костицын — 1 (бол., Осипов, Шафигуллин), 15:28 — 1:1. Буцаев — 3 (Рантакари, Шафигуллин), 16:41 — 2:1. Гудачек — 5 (Хайруллин), 22:35 — 3:1. Гудачек — 6 (бол., Хайруллин, Бикмуллин), 27:10 — 4:1. Бикмуллин — 4 (Логинов, Гудачек), 45:43 — 5:1. Торопченко — 3 (Кейн, Осипов), 46:14 — 5:2. Уэллман — 2 (Челиос, Шинкарук), 46:37 — 5:3. Волгин — 3 (п.в.), 59:46 — 6:3.

Нереализованный буллит: Шиксатдаров (Нефтехимик), 29:53 (Вратарь).

Вратари: Иванников — Шикин (58:54 — 58:54).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 44 (19+16+9) — 31 (9+8+14).

Судьи: Васильев, Щенев.

10 ноября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена». 852 зрителя.