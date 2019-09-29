«Нефтехимик» отказался от Игнатовича
12:40
«Нефтехимик» поместил в список отказов защитника Максима Игнатовича, информирует пресс-служба клуба. В текущем регулярном чемпионате игрок обороны принял участие в одном матче. Очков не набрал, показатель полезности «-1».
Предыдущим клубом Игнатовича была «Сибирь». В прошлом сезоне он набрал 6 (1+5) очков в 51 матче.
?ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) September 29, 2019
Хоккейный клуб «Нефтехимик» поместил в список отказов защитника Максима Игнатовича.
В текущем регулярном чемпионате игрок обороны принял участие в одном матче. Очков не набрал, показатель полезности «-1». pic.twitter.com/GQvrb54Jhc