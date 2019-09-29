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«Нефтехимик» отказался от Игнатовича

12:40

«Нефтехимик» поместил в список отказов защитника Максима Игнатовича, информирует пресс-служба клуба. В текущем регулярном чемпионате игрок обороны принял участие в одном матче. Очков не набрал, показатель полезности «-1».

Предыдущим клубом Игнатовича была «Сибирь». В прошлом сезоне он набрал 6 (1+5) очков в 51 матче.

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