«Нефтехимик» опроверг слухи об увольнении Буцаева

«Нефтехимик» выступил с официальным заявлением относительно судьбы главного тренера Вячеслава Буцаева. В клубе опровергли слухи о его возможном увольнении.

Накануне домашнего матча с ХК «Сибирь» в ряде СМИ появилась информация якобы о готовящейся отставке главного тренера ХК «Нефтехимик» В.Буцаева.



В этой связи ХК «Нефтехимик» заявляет, что данная информация не соответствует действительности. pic.twitter.com/sdLNvaAkfW — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) October 31, 2020

Буцаев возглавляет «Нефтехимик» с 2018 года. С мая 2014 по март 2017 года являлся главным тренером ХК «Сочи». Является олимпийским чемпионом 1992 года, чемпионом мира 1993 года. Помимо сочинской и нижнекамской команд, ранее работал с московским ЦСКА. «Армейцами» специалист руководил с 2012 по 2013 год.