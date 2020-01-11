«Нефтехимик» обыграл «Торпедо» на своем льду

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» обыграл «Торпедо» со счетом 4:2. Для нижегородцев это третье поражение в четырех матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

Голы: Атюшов — 1 (Падакин), 25:38 — 1:0. Шахворостов — 1 (Зборовский, Геноуэй), 27:18 — 1:1. Порядин — 10 (Берглунд), 27:43 — 2:1. Хайруллин — 8 (бол., Энлунд), 31:10 — 3:1. Шредер — 14 (Зборовский, Минеев), 36:05 — 3:2. Падакин — 3 (п.в., Хайруллин), 59:15 — 4:2.

Нереализованный буллит: Уайт (Нефтехимик), 58:42 (Вратарь).

Вратари: Барулин — Линдбек (58:55 — 59:15).

Штраф: 0 — 4.

Броски: 35 (11+15+9) — 28 (15+9+4).

Судьи: Овчинников, Одиньш.

11 января. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».