«Нефтехимик» обыграл «Сочи» и поднялся в зону плей-офф КХЛ

«Нефтехимик» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1. Нижнекамцы вышли на восьмое место в таблице Восточной конференции, сравнявшись по очкам с «Металлургом».

«Сочи» идет девятым на «Западе».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сочи» — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шиксатдаров — 8 (Куликов, Пайгин), 5:22 — 1:0. Берглунд — 9 (Сергеев, Порядин), 7:19 — 2:0. Захарчук — 3 (бол., Падакин, Шарипзянов), 11:13 — 3:0. Коллинс — 6 (Росен, Стремвалль), 13:28 — 3:1. Берглунд — 10 (бол., Казионов, Мерфи), 58:38 — 4:1.

Вратари: Шарыченков — Шикин (Налимов, 11:13).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 25 (12+11+2) — 28 (12+11+5).

Судьи: Морозов, Щенев.

1 декабря. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».