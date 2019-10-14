«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в овертайме

«Нефтехимик» одержал победу над «Сибирью» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Нижнекамске.

В составе «Нефтехимика» отличились нападающие Марат Хайруллин и Мэтт Уайт. Единственный гол за «Сибирь» забил форвард Александр Шаров.

Нижнекамская команда прервала серию поражений из шести поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Хайруллин — 2 (Куликов, Шарипзянов), 34:12 — 1:0. Шаров — 3 (Ермаков, Миловзоров), 45:16 — 1:1. Уайт — 4, 61:19 — 2:1.

Вратари: Барулин — Сятери.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 26 (11+9+4+2) — 30 (9+8+13+0).

Судьи: Гусев, Щенев.

14 октября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».