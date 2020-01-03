«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» и приблизился к зоне плей-офф

«Нефтехимик» в гостях обыграл «Сибирь» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Новосибирский клуб потерпел третье поражение в последних пяти матчах, команда занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» — на 1-й строчке и отстает всего на три очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Уайт — 11 (мен.), 21:43 — 0:1. Логинов — 1 (бол., Руохомаа), 23:17 — 1:1. Падакин — 2 (Берглунд), 52:15 — 1:2.

Вратари: Сятери (59:19) — Барулин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (8+12+8) — 22 (6+8+8).

Судьи: Кулев, Соин.

3 января. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».