«Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с защитником Сидоровым

«Нефтехимик» по взаимному согласию сторон расторг контракт с защитником Михаилом Сидоровым, сообщает пресс-служба клуба.

27-летний хоккеист играл за «Нефтехимик» с сезона-2020/21 и за это время провел 191 матч, набрав в них 42 (11+31) очка.

Сидоров в КХЛ также выступал за «Ак Барс», «Локомотив» и «Куньлунь». Вместе с казанской командой защитник в 2018 году выиграл Кубок Гагарина.