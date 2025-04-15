«Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с Лещенко

Нападающий «Нефтехимика» Вячеслав Лещенко покинул клуб, сообщает пресс-служба нижнекамцев.

Контракт с 29-летним хоккеистом расторгли по обоюдному согласию сторон.

«У Вячеслава Лещенко 31 мая заканчивается срок контракта. Вчера он обратился к нам с просьбой расторгнуть его в связи с семейными обстоятельствами. Мы с пониманием отнеслись к его просьбе и решили ее удовлетворить», — заявил гендиректор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.

Кроме того, в клубе отметили, что обсудят с Ларионовым возвращение в команду после окончания сезона.

Лещенко вернулся в «Нефтехимик» в 2024 году. В сезоне-2024/25 он набрал 20 (9+11) очков в 61 матче регулярного чемпионата КХЛ.