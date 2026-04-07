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«Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с американским защитником Душаком

Алина Савинова

«Нефтехимик» расторг контракт с американским защитником Джозефом Душаком по обоюдному соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба из Нижнекамска.

28-летний хоккеист перешел в «Нефтехимик» по ходу сезона-2025/26 из «Шанхай Дрэгонс» и провел за «волков» 23 матча, в которых отметился 5 результативными передачами. Всего в минувшем сезоне FONBET чемпионата КХЛ на счету защитника 13 (0+13) очков в 39 играх.

Ранее в КХЛ Душак также играл за «Северсталь» и минское «Динамо».

«Нефтехимик» завершил регулярный чемпионат на седьмом месте в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда уступила «Авангарду» (1-4 в серии).

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Источник: Официальный сайт «Нефтехимика»
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 18 14 4 29
2 Барыс 17 10 7 20
3 Нефтехимик 17 9 8 20
4 Амур 17 9 8 19
5 Салават Юлаев 18 9 9 19
6 Ак Барс 17 9 8 19
7 Авангард 15 8 7 16
8 Сибирь 17 6 11 15
9 Адмирал 16 6 10 15
10 Автомобилист 16 6 10 14
11 Трактор 16 6 10 14
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 16 13 3 26
2 Локомотив 16 12 4 24
3 Северсталь 17 11 6 24
4 Торпедо НН 16 10 6 21
5 Спартак 16 9 7 20
6 Шанхай Дрэгонс 15 9 6 20
7 Динамо Мн 17 6 11 17
8 СКА 15 8 7 17
9 Динамо М 19 7 12 16
10 Лада 17 2 15 9
11 Сочи 16 3 13 6
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20.10 19:00 Локомотив – Нефтехимик - : -
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