«Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с американским защитником Душаком

«Нефтехимик» расторг контракт с американским защитником Джозефом Душаком по обоюдному соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба из Нижнекамска.

28-летний хоккеист перешел в «Нефтехимик» по ходу сезона-2025/26 из «Шанхай Дрэгонс» и провел за «волков» 23 матча, в которых отметился 5 результативными передачами. Всего в минувшем сезоне FONBET чемпионата КХЛ на счету защитника 13 (0+13) очков в 39 играх.

Ранее в КХЛ Душак также играл за «Северсталь» и минское «Динамо».

«Нефтехимик» завершил регулярный чемпионат на седьмом месте в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда уступила «Авангарду» (1-4 в серии).

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