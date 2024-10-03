«Нефтехимик» обменял нападающего Соколова в «Адмирал» на Шмелева

Как стало известно «СЭ», «Нефтехимик» обменял нападающего Дмитрия Соколова в «Адмирал» на форварда Сергея Шмелева.

26-летний Соколов в текущем сезоне КХЛ сыграл 6 матчей и отдал одну голевую передачу. 31-летний Шмелев провел за «Адмирал» 4 игры и набрал 1(0+1) очко.