Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Нефтехимик» обменяет защитника Брынцева в «Спартак» на денежную компенсацию

15:35
Александр Брынцев. Фото ХК «Нефтехимик»
Александр Брынцев. Фото ХК «Нефтехимик»
Теги:

Как стало известно «СЭ», «Нефтехимик» обменяет защитника Александра Брынцева в «Спартак» на денежную компенсацию.

В прошлом сезоне 26-летний российский хоккеист провел 50 матчей за команду из Нижнекамска 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-17».

Брынцев вместе с молодежной сборной России становился серебряным призером чемпионата мира-2015.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артур Хайруллин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Что будет если есть дыню каждый день? Рассказывает эксперт
«Уфа» отреагировала на критику со стороны главы Башкирии
«Боруссия» Д — «Бавария»: где смотреть прямую трансляцию матча за Суперкубок Германии
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
2
Офсайд