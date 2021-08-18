«Нефтехимик» обменяет защитника Брынцева в «Спартак» на денежную компенсацию

Как стало известно «СЭ», «Нефтехимик» обменяет защитника Александра Брынцева в «Спартак» на денежную компенсацию.

В прошлом сезоне 26-летний российский хоккеист провел 50 матчей за команду из Нижнекамска 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-17».

Брынцев вместе с молодежной сборной России становился серебряным призером чемпионата мира-2015.