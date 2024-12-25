«Нефтехимик» обменяет вратаря Загидулина в «Спартак»

Как стало известно «СЭ», «Нефтехимик» в ближайшее время обменяет вратаря Артема Загидулина в «Спартак».

В обратном направлении проследует защитник Тимур Хайруллин.

29-летний Загидулин в текущем сезоне КХЛ сыграл 20 матчей, процент отраженный бросков 91,9, коэффицент надежности 2,77.

Ранее вратарь играл за «Металлург» и «Куньлунь».