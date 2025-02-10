«Нефтехимик» не может вылететь на игру с «Сочи» из-за тумана

Вылет «Нефтехимика» на игру FONBET чемпионата КХЛ с «Сочи» откладывается на неопределенный срок, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Отмечается, что причиной задержки рейса является густой туман в аэропорту Бегишево им. Н.В. Лемаева.

Матч должен состояться 11 февраля в 19:30 мск.

«Нефтехимик» с 45 очками занимает 9-е место в Восточной конференции. «Сочи» с 36 баллами — на 11-м месте «Запада».