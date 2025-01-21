«Нефтехимик» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» на своем льду уступил «Металлургу» в матче FONBET чемпионата КХЛ со счетом 2:3 ОТ.

У хозяев шайбы забросили Евгений Митякин и Никита Хоружев.

Авторами голов магнитогорской команды стали Егор Коробкин, Данила Юров и решивший исход матча в овертайме Даниил Вовченко.

«Металлург» набрал 61 очко и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Авангард» идет на 10-й строчке с 41 баллом.